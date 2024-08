Lucero recuerda el polémico momento que vivió con su ex novio, Michel Kuri

Las polémicas fotos de Lucero y Michel Kuri yendo de cacería

Lucero revivió uno de los episodios más polémicos de su carrera durante la entrevista que le concedió a Yordi, quien directamente le preguntó sobre cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en su carrera.

“Una vez que salieron a la luz unas fotografías en donde yo estaba acompañando en ese momento a mi pareja a una cacería, que era una cacería profesional y se colaron unas fotografías. Yo siempre oía las historias de: ‘Me hackearon, me hackearon el mail’. Yo decía: ‘Yo creo que eso no pasa’, pues a mí me pasó y hackearon mi mail en donde yo tenía esas fotografías”, explicó la intérprete.

Lucero y Michel Kuri. (Instagram/luceromexico)

La cantante rechazó todo lo que se dijo en su momento, reiterando que aquel día solo iba como acompañante de su pareja. “Sé que el tema de la cacería es un tema muy polémico del cual yo no soy experta, no conozco más que lo poco que he podido conocer por ser novia de una persona que practica la cacería deportiva.

“Yo creo que fue muy duro también porque yo no soy cazadora, yo no practico la cacería, no conozco de eso. Yo iba acompañándolo y fue muy difícil porque la gente empezó a hacer un juicio muy fuerte de que yo mataba animales y no es así”, explicó.