José Eduardo habla por primera vez del esperado reencuentro de sus papás

José Eduardo comparte la foto del reencuentro de sus papás

Cuando algunos reporteros le preguntaron a José Eduardo Derbez si cree posible que en esa fecha tan especial estén nuevamente juntos sus papás, el conductor de Miembros al aire manifestó. “Yo creo que sí… es cuestión de ellos”.

José Eduardo Derbez y su hija Tessa (Instagram/José Eduardo Derbez)

Finalmente, el actor no ocultó la felicidad que vive actualmente con la llegada de su primogénita y a pesar de los comentarios que señalan que Tessa heredó los genes de los Derbez, él objetó: “Ahorita ya no, todavía no se sabe, está hermosa, pero ya más adelante veremos”.

Fue el fin de semana cuando José Eduardo decidió acabar con todas las incógnitas que surgieron después del nacimiento de su hija Tessa, fruto de su relación con Paola Dalay. A escasas horas de compartir las primeras fotos de su bebé, el actor compartió en su cuenta de Instagram la tan anhelada imagen donde sus papás aparecen juntos y felices.

“Son algunas de mis fotos favoritas y ahí está la foto tan esperada que prometí te amo @paodalay_2203 gracias a toda la familia por estar”, escribió José Eduardo junto a las fotografías.