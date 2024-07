Eugenio Derbez revela el secreto para un matrimonio feliz con Alessandra Rosaldo

Según lo expuesto por Eugenio Derbez en una reciente entrevista con distintos medios, no existe una fórmula mágica para asegurarse de que un matrimonio sea feliz, pero sí cuestiones que, llevadas a la práctica, ayudan a la dinámica de la pareja.

“Es complicado, no es fácil, porque luego la gente nos ve como la pareja ideal, la pareja feliz y no, siempre hay broncas, pero yo digo que el secreto es no llevarse bien, sino saberse pelear, cómo aprenderse a pelear sin pasarse esos límites”, comentó el actor.

Eugenio y Alessandra son papás de Aitana (Instagram/alexrosaldo)

Con respecto a los rumores que constantemente apuntan a la disolución de su matrimonio, Eugenio dejó en claro que se toma todo con mucho sentido del humor. “No nos afecta para nada, en qué nos va a afectar, de repente se ríe y me manda alguna nota que dice que estamos separados y nos morimos de la risa, yo constantemente se me ocurren sketches, cada que veo una nota de esas, le digo ‘Ay, vamos a hacer esto’”, contó.