Mamá de Grimes acusa a Elon Musk de no dejarla ver a sus nietos

Ahora, Sandy Garossino, mamá de Grimes, hizo una petición pública para ver a sus nietos, sobre todo porque su propia madre está muy enferma.

A través de una carta publicada en X, indicó: "Querido Elon @elonmusk. Fue un placer verte en el Día del Padre. Espero que recibieras la tarjeta que ayudé a X a hacer. Estaba muy orgulloso de ella. Te escribo aquí como la única manera que tengo de llegar a ti. Como sabes, mi madre de 93 años está ahora en cuidados paliativos al final de su vida. Ella anhela ver y abrazar a los hijos de Claire por última vez. Especialmente al más pequeño, al que aún no conoce. Se sintió feliz con la visita de los niños prevista para celebrar su cumpleaños este fin de semana. Hoy. Pero esas esperanzas se vieron truncadas cuando se canceló el viaje".



Dear Elon @elonmusk

It was nice seeing you on Father’s Day. I hope you got the card that I helped X make. He was so proud of it.

I’m writing here as the only way I have to reach you.

As you know, my 93 year old mother is now at end-of-life palliative care.

— Sandy Garossino 🇨🇦🌻 (@Garossino) July 27, 2024