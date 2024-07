Céline Dion manda mensaje tras actuar en la inauguración de los Juegos Olímpicos

Céline, que dejó de actuar en vivo después de que le diagnosticaran el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico progresivo que afecta a sus músculos apareció por sorpresa en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

"Es un honor haber actuado esta noche en la ceremonia de apertura de París 2024, y estoy muy contenta de volver a una de mis ciudades favoritas. Por encima de todo, estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia. Todos se han centrado tanto en su sueño, y tanto si se llevan una medalla a casa como si no, ¡espero que estar aquí signifique que se ha hecho realidad para ustedes! Todos deberían estar muy orgullosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores entre los mejores. Concéntrense, sigan adelante, ¡mi corazón está con ustedes! - Celine xx...", escribió en Twitter.

I’m honored to have performed tonight, for the Paris 2024 Opening Ceremony, and so full of joy to be back in one of my very favorite cities! Most of all, I’m so happy to be celebrating these amazing athletes, with all their stories of sacrifice and determination, pain and… pic.twitter.com/Ak6iKfhgzX

