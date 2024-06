Ben Affleck explica por qué aparece tan serio en público con Jennifer Lopez

Ben Affleck no está de acuerdo con la exposición de sus hijos

"Salimos juntos, con todos los niños, a Times Square, y la situación se convierte en una auténtica locura. Recuerdo que había una mujer fumando hierba, una mujer bastante grande, y empieza a correr gritando: '¡¡J-LO!!', como si fuera una pregonera", recordó.

"Empiezo a moverme. Jen, los cinco niños y yo. Y siento que hay cientos de personas gritando. Y es ahí cuando pongo mi cara de enojado", señaló sobre el estrés que padece en esos momentos.

No obstante, Ben Affleck asegura que sobrelleva bien el escrutinio mediático de su fama y, sobre todo, de la de su esposa.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (Getty Images)

Lo que no tolera es el nivel de exposición al que se ven sometidos los respectivos hijos de la pareja, a quienes sus padres tratan de proteger a toda costa.

"No me importa que me saques una foto, en la discoteca, en un estreno, lo que sea. Y de mi mujer, tampoco me importa. ¡Adelante! Pero de mis hijos ya es otra cosa", advirtió.

Con información de Bang Showbiz