JLo y Ben Affleck habrían terminado su matrimonio desde hace meses, revelan

¿El matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck terminó?

El sitio de noticias Page Six informó que según fuentes cercanas a Jennifer Lopez y Ben Affleck “han estado separados desde el mes de marzo”.

No obstante, el motivo por el que presuntamente todavía no hacen público su supuesto rompimiento es porque el también director de cine es “muy protector” con la intérprete de ‘On the floor’.

Ben Affleck y Jennifer Lopez (Getty Images)

Los rumores de que la pareja atravesaba problemas en su relación comenzaron a mediados de mayo. Entonces, la revista In Touch informó que ellos se encaminaba “hacia el divorcio” y que la estrella de Armageddon había dejado el hogar familiar.

La revista People confirmó que Affleck se mudó a una casa alquilada en Brentwood, la cual, además, está cerca de la propiedad de su ex, Jennifer Garner, para estar cerca de sus hijos.