Danna responde a polémica tras preferir a España sobre México

Danna reacciona a las polémicas que ha protagonizado

“¡Ay bebé!, no voy a hablar de controversias, yo siempre he amado a mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo, si lo quieren sacar de contexto, siempre hay buenos, malos comentarios, y mira, uno trabajando y siendo feliz”, expresó.

Danna Paola en Pal Norte. (Getty Images)

De la misma manera, la cantautora salió en defensa de su novio Alex Hoyer, tras ser señalado de utilizar a Danna para ganar fama.

“¿Cómo crees?... no, pues entonces yo también me cuelgo de la fama de un montón… la gente no tiene nada más que andar de &%$#, pero todo muy bien, yo solamente les mando besos y bendiciones a toda la gente que tira hate, que espero que en sus vidas puedan encontrar algo mejor y más positivo”, declaró.



Danna aseguró que este tipo de mensajes en su contra ya se le resbalan y no les da verdadera importancia.