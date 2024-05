Danna apoya a Eiza González y asegura tampoco sentirse querida en México

Danna apoya las declaraciones de Eiza González

En este sentido, Danna dijo identificarse con la declaración de González, y durante la entrevista que concedió para el programa ¡Siéntese quien pueda! dijo: “Yo la apoyo muchísimo con esa opinión también”.

Danna Paola ( Agencia México)

A pesar de que no quiso adentrarse mucho en el tema, aprovechando que se encontraba de paso en el aeropuerto, Danna manifestó que en ocasiones siente poco apoyo de sus compatriotas, pero no le da mucha importancia al tema.

“Pues yo creo que sí, a veces (me he sentido igual), pero… y yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”, subrayó la intérprete de Mala fama.