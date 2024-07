Armie Hammer admite que marcó a su ex novia Paige Lorenze con un cuchillo

Ex novia de Armie Hammer fue marcada con un cuchillo por el actor

Cuando Piers Morgan señaló a Armie Hammer que usar un cuchillo en alguien es "un poco diferente a un tatuaje", el actor se defendió, asegurando que la situación era "menos permanente", y añadió: "Te garantizo que fue algo muy pequeño".

Piers le dijo al actor que estaba "un poco sorprendido" por sus acciones, a lo que Armie indicó: "Sí, creo que para algunos probablemente suene muy extraño. Para otros, probablemente suene como un gesto muy romántico".

Armie Hammer marcó a su ex novia con un cuchillo (Getty Images)

Paige Lorenze, de 26 años, contó a Page Six sobre el incidente del cuchillo: "Me senté y dejé que pasara. Realmente no sabía qué hacer o decir... por triste que sea, quería gustarle y sentir que estaba dispuesta a lo que él quisiera".

Paige afirmó que Armie quería que ella mostrara sus moretones y estuviera "orgullosa" de las marcas y añadió: "Le dije: '¿Cómo se supone que voy a ver a otras personas si tengo moretones?’. Él dijo: 'Esa es la cuestión'. Creo que era una parte de marcar y marcar".

Paige también dijo que Armie quería que ella fuera su "pequeña esclava" y compartió sus fantasías de bondage con ella.