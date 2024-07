Maluma aclara su polémica reacción durante la final de la Copa América

Maluma aclara reacción en la final de la Copa América

“Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo, inició Maluma .

Maluma (Getty Images)

¡Qué final!, ¡qué momentos!, ¡qué pasión! y por otro lado al pueblo argentino les envió un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América”, agregó el cantante.

Sin dar más vueltas al bochornoso incidente, el cantante comentó: “Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que yo estaba peleando con el pueblo argentino, mi gente, eso es mierd* no crean todo lo que ven en las redes sociales”.

¡Ponme atención Colombia! Maluma (@maluma) se pronunció luego del polémico video en el que se ve aparentemente peleando con hinchas de Argentina en la reciente final de la Copa América.



Todos los detalles hoy en #LoSéTodoColombia por Canal 1 #Maluma #Hoy #Partido pic.twitter.com/uEaRb4Xfml — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) July 16, 2024

Y sobre lo que realmente lo llevó a ser captado de forma eufórica en el palco del estadio Hard Rock Stadium de Miami, la estrella de talla internacional detalló: