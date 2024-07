¿Regresaron? Camila Cabello y Shawn Mendes juntos en la final de la Copa América

Camila Cabello y Shawn Mendes juntos en la Copa América

Camila Cabello y Shawn Mendes se sentaron juntos y platicaron mientras disfrutaban del partido de fútbol en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida, de acuerdo a las imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted at the Argentina vs. Colombia Copa America game. pic.twitter.com/U8uoNMeGlm — Pop Crave (@PopCrave) July 15, 2024

La pareja de artistas colaboraron en la canción de 2017 I Know What You Did Last Summer y luego volvieron a reunirse para cantar juntos su éxito Señorita de 2019, momento en el que desataron los primeros rumores de un posible romance.

Camila Cabello confirmó su relación con Shawn Mendes durante una entrevista con la revista Elle en octubre de 2019. La cantante dijo que inicialmente mantuvo la relación en privado para protegerla.

Shawn Mendes y Camila Cabello (Getty Images)

“No lo sé, la gente puede decir lo que quiera. Pueden especular, pero al mismo tiempo, vamos a vivir nuestras propias vidas, disfrutarlas y enamorarnos el uno del otro como si nadie nos estuviera viendo”, declaró la artista.

“Así es como quiero vivir. Nunca quiero abrir la puerta para que la gente se sienta involucrada. Como dije, quiero que sea mío y de él. Es por eso que soy tan reservada al respecto”, agregó.