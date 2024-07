Vanessa Hudgens manda contundente mensaje tras el nacimiento de su bebé

Vanessa Hudgens eligió sus proyectos profesionales pensando en sus futuros hijos

Vanessa Hudgens, que anunció su embarazo en la gala de los Oscar de este año, explicó recientemente que siempre había tomado sus decisiones profesionales pensando en sus futuros hijos.

En declaraciones a E! News, Vanessa explicó que había elegido bien sus proyectos profesionales pensando en que sus hijos los pudieran ver sin que ella sintiera temor.

"Enseñaré a mis hijos todo mi trabajo. Por eso elegí cosas a lo largo de mi carrera. Quería asegurarme de que cuando tuviera hijos, habría algo que pudieran ver a cualquier edad", aseguró.

Vanessa Hudgens ha puesto en tendencia los aretes XL. (Getty Images/1401248727)

Recientemente, Vanessa también ganó el programa de concursos The Masked Singer y esto representó una victoria muy significativa para ella.

"Ser ganadora siempre es increíble. Especialmente cuando no tiene nada que ver con Vanessa Hudgens y tiene todo que ver con lo que llevo dentro y con lo que realmente aporto. Fue un viaje hermoso para mí poder seguir adelante y realmente me tomó por sorpresa lo emotivo que me hizo", aseguró.

Con información de Bang Showbiz.