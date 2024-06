Carlos Rivera revela las cosas que le gustan de su bebé

“Todo… despertar y que esté sonriéndote, no sé, todo, algo que amo de él es que cómo te mira a los ojos, me mira con una mirada que me lleva al universo”, dijo el cantante emocionado.

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez (Instagram)

Finalmente, Carlos Rivera lamentó que su papá no hubiera conocido al pequeño León, aunque asegura que su hijo se lo recuerda en muchas ocasiones.



“No, no le tocó y es de las cosas que más pesan a veces, pero de alguna manera también yo veo a mi hijo y veo muchas cosas de él”, concluyó.