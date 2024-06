Paris Hilton anuncia el lanzamiento de 'Infinite Icon', su segundo álbum

Paris Hilton lanzará 'Infinite Icon', su segundo álbum

Paris Hilton ya había creado expectativas en redes con un video en el que aparecen personalidades como Demi Lovato, Kris Jenner y Lele Pons preguntándose cuál era la sorpresa que escondía Paris.

La empresaria no para...además de su línea de make up, creó Boohoo su marca de ropa (Rachel Murray/Getty Images for boohoo.com)

Para celebrar el lanzamiento, Hilton compartió también una página web en la que sus seguidores pueden reservar el disco antes del 6 de septiembre.

En estos 18 años, Hilton lanzó varias canciones como Good Time (2013) y High Off My Love (2015), y participó en temas de otros artistas como Lighter (2023) del productor Steve Aoki o Fame Won’t Love You (2024) con la cantautora Sia, pero ningún álbum que tomase el relevo al primero.