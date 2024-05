Shiloh, hija de Brad Pitt, inicia trámites para quitarse el apellido del actor

Pax, hijo de Angelina jolie y Brad Pitt, lanza duros mensajes contra el actor

Pax, de 20 años, fue un paso más allá al compartir, en su cuenta de Instagram, una serie de publicaciones en las que señalaba a Brad de "imbécil" y "despreciable", entre otros señalamientos.

Las palabras de Pax salieron a la luz el pasado mes de noviembre, pero se remontan al año 2020. El joven hizo tremendas acusaciones en el Día del Padre en Estados Unidos, responsabilizando a Brad Pitt del "infierno constante" que habrían padecido su madre, sus hermanos y él mismo a causa de los supuestos brotes de ira del artista.

El mensaje de Pax Jolie-Pitt a Brad Bitt (Instagram)

"No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de comprender. Has convertido las vidas de todos aquellos cercanos a mí en un infierno constante. Podrás decirte, y decirle al mundo, lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día", escribía Pax.