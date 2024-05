Christian Nodal grabó su nuevo disco en la villa de Brad Pitt y Angelina Jolie

Así es Miraval Studio, ubicado en el castillo de Brad Pitt y Angelina Jolie

El castillo y viñedo de 500 hectáreas está ubicado en la localidad francesa de Correns, en la región de Provenza y es propiedad de Brad Pitt y Angelina Jolie , quienes se siguen peleando la propiedad.

Las instalaciones fueron construidas en 1977 por el pianista de jazz Jacques Loussier y el ingeniero de sonido Patrice Quef. A inicios de la década pasada, Brad Pitt y su entonces pareja Angelina Jolie adquirieron esta propiedad y decidieron cerrar el estudio en 2020, pero tras su separación la actriz vendió su parte y Pitt lo reabrió en colaboración con el productor francés Damien Quintard.

En sus instalaciones, equipadas con las herramientas tecnológicas más avanzadas en producción y edición de sonido y video, han grabado algunas de las bandas de rock más grandes de la historia, como Pink Floyd (con su álbum The Wall), Rammstein, AC/DC, The Cure y The Cranberries, entre otros artistas.

Además, cuenta con todas las amenidades de la modernidad: gimnasio, sala de cine, casino, albercas, jacuzzi, canchas deportivas, grandes campiñas con viñedos, chefs, entrenadores y hasta nanas para los niños. Si alguien requiere de inspiración, hay varias salas de lectura, otras con piano, guitarras y hasta simuladores de orquestas computarizadas.