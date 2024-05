Christian Nodal revela detalles de cómo conquistó a Cazzu

Christian Nodal revela dónde concibieron él y Cazzu a su hija Inti

Al respecto del lugar donde concibieron a su hija Inti, Christian Nodal contó: “Ella se hizo, todavía no se si en Brasil o en Argentina, pero por ahí, en esas fechas fue porque por ahí se hizo, una semanita de diferencia, pero por ahí fue en Brasil o en Argentina”.

Cazzu y Christian Nodal (Instagram/Christian Nodal)

Sobre cómo se enteró que su sueño de ser papá se había convertido en realidad, Nodal confesó:

“El punto es que estamos en japón y ella no se estaba sintiendo bien y decía ‘creo que me tengo que hacer una prueba de embarazo’, yo ‘¿de verdad?’, y ella ‘sí’. Tres pruebas se hizo, y yo estaba con las tres pruebas así de ‘pues todas negativo, no estas… a ver espérate, déjame ver la caja’, no le entendía, estaba en japonés, y ya uso el traductor y las tres positivas”.



Finalmente, y a pesar de declararse completamente feliz y enamorado de Cazzu, Christian Nodal aseguró que por el momento no piensa en llegar al altar con ella. “No lo veo necesario, que si lo hiciéramos en un futuro es meramente por la felicidad”, subrayó.