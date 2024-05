Nodal revela las lesiones que le quedaron tras quitarse los tatuajes de la cara

¿Por qué se tatuó Christian Nodal?

Christian Nodal aceptó que muchos de los tatuajes que se ha realizado no tienen un significado específico y que comenzó con su afición a estos como un acto de rebeldía a los estereotipos marcados en la industria del regional.

Christian Nodal se borrará los tatuajes de su cara. (Instagram/nodal)

"En su momento me encantaban los tatuajes. Lo hice por rebeldía. Yo sentía que me querían encasillar, como 'que vaya a ser como don Vicente (Fernández)'. Quería no gustarle a la gente para que nada más le gustara mi música", explicó.

"Había tantas cosas impuestas que quería romper para que llegue gente de otra generación que entienda que ellos pueden vestirse, ser quienes quieran ser, al final la música es una cosa y la estética de la música, enamórate del proyecto, del artista", resaltó.



Finalmente, el artista describió una de las razones principales para desaparecer de su piel algunos de los tatuajes. "Hay tatuajes que sí tienen mucho significado, otros que no, pero visualmente sí quisiera no parecer que me quedé dormido y me rayaron toda la cara", finalizó.