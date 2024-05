Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer, revelan

Verónica Toussaint ya no quiso seguir con su tratamiento contra el cáncer

“En esta tercera vez que se volvió a manifestar (el cáncer) fue a través de unas ronchitas en el pecho. Primero fueron rojas, luego cafés, moradas, negras y cuando volvió a hablar con el médico, le dijo: ‘necesitamos más radiaciones y quimioterapias’. Llevaba 200, en tres años, 200 radiaciones”, reveló la periodista en su canal de YouTube.

Verónica Toussaint (Instagram/Verónica Toussaint)

La comunicadora declaró que el último mes de vida de Verónica Toussaint fue muy difícil y que ya estaba “muy cansada”, por lo que decidió no continuar con el tratamiento.

“Cuando le dieron esta noticia, ella dijo: ‘ya no, ya estoy muy cansada, muy adolorida. Mi cuerpo ya no puede más’. Decidió ya no hacerlo y realmente, el último mes ya no estaba bien”, declaró.