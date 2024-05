Verónica Toussaint habló de la muerte tras saber que tenía cáncer

Usuarios han revivido parte de una entrevista que Verónica Toussaint le dio al informador Gustavo Adolfo Infante para el programa de televisión El minuto minuto que cambió mi destino, donde la conductora hizo una reflexión sobre su vida, el cáncer que padecía y habló sobre la muerte después de terminar su tratamiento contra dicha enfermedad.

La actriz, ganadora de un premio Ariel, mencionó en esa entrevista, que si llegara a morir pronto se iría en paz pues estaba contenta, enamorada y trabajando en lo que ella amó.

"Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje increíble", aseguró.

Verónica Toussaint confesó que en ese momento, con lo que ella había vivido, ya lo consideraba una ganancia pues no le debía nada a nadie y todo lo que ha logrado había sido gracias a su trabajo; la actriz concluyó que "moriría tranquila".

"Me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia, no le debo nada a nadie, lo que he hecho lo he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días y porque le he chin**, entonces me moriría tranquila", agregó.