Zayn Malik revela que fue expulsado de una famosa app de citas

Zayn Malik fue expulsado de una famosa app de citas

Como ha revelado ahora Zayn Malik , su paso por Tinder ha sido un completo fracaso, hasta el punto de que ha sido expulsado de la plataforma.

El perfil del artista ha sido bloqueado por la app, según confesó en su última entrevista, por una supuesta suplantación de identidad.

Zayn Malik (Getty Images)

Esta medida de seguridad se aplica con frecuencia en este tipo de apps debido a la mala costumbre que tienen algunos de utilizar imágenes de celebridades para engañar a sus potenciales pretendientes. Lo que no es tan habitual es que, como ha hecho Zayn, los famosos que allí se encuentran opten por salir del anonimato publicando sus propias fotos.

"No he tenido mucho éxito, para ser sincero. Todo el mundo me acusa de 'catfishing'. Me dicen: '¿Por qué usas fotos de Zayn Malik?'. Me han echado una o dos veces", explicó Zayn Malik en conversación con la revista Nylon, en la que también expresó su deseo de mantenerse un tiempo prudencial en la soltería.