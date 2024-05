Sam Smith, Måneskin, Belanova y más refrescan la CDMX con el Festival Emblema

'Como en casa': Sam Smith en el Tecate Emblema

Sin duda, Sam Smith fue una de las dos figuras que se robó la noche en el escenario principal del festival Tecate Emblema, ya que a dos días de cumplir 32 años (nació el 19 de mayo de 1992), el intérprete de Unholy y Dancing with a stranger hizo de su show una celebración de precumpleaños arropado por miles de fanáticos que celebraron su voz, sus canciones, sus cambios de vestuario y la entrega del ganador del Oscar, quien aseguró que el público mexicano es el mejor y que la Ciudad de México es su lugar favorito para presentarse.

Unas horas antes de que iniciara el festival, el propio cantante y compositor británico compartió en su cuenta de Instagram la foto en la que se ve un cartel con la leyenda “Sam, México is your home”, hecho que quedó comprobado al recibir una respuesta eufórica y emotiva por parte del público, lo que emocionó al intérprete, quien se asume como persona no binaria y lo mismo usó elegantes trajes formales, que voluminosos vestidos como toda una diva.

Sam Smith regresa a 'su casa' en la CDMX festival-tecate-emblema-2024-mayo-17-10.jpg Cortesía: OCESA festival-tecate-emblema-2024-mayo-17-14.JPG Cortesía: OCESA festival-tecate-emblema-2024-mayo-17-15.JPG Cortesía: OCESA

Måneskin hace vibrar el Tecate Emblema con su sensual glam rock

Mención aparte merecen los italianos de Måneskin, quienes son la prueba más clara de que en la actualidad el rock y en especial el glam rock de estos cuatro artistas –con look de modelos de high fashion– sigue vigente. Y no sólo eso, a sus poderosas, estridentes y contagiosas canciones en inglés e italiano, en las que demuestran su actitud descarada frente a la vida de rockstars, también se sumaron temas que hablan de la fuerte raíz que tienen en la tradición de su país, con notas más cadenciosas e, incluso, melancólicas.

Destacó en su show la magnética sensualidad de Damiano David, vocalista del grupo, su voz, sus movimientos sexualmente ambiguos y el intercambio que tuvo con el público en español e inglés. Sin embargo, la ejecución de sus compañeros y la química que existe entre ellos hicieron que la presentación se sintiera completa y bien equilibrada. Quizá el que se quedó corto fue el público, tal vez un poco demasiado fresa para la energía que tienen los italianos. Esto lo notó el cantante y le puso remedio al anunciar su ya clásico Begging, que puso –finalmente– a brincar a los presentes y sacar toda la energía que habían contenido hasta entonces.