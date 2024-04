Ángela Aguilar defiende a Danna Paola por preferir a España que México

Ángela Aguilar asegura que está harta de las críticas

Sobre los ataques que ella recibe en redes, la integrante de la dinastía Aguilar manifestó: “es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí”.

No obstante, Ángela reflexionó y admitió que ha cometido algunos errores durante su trayectoria profesional. “Ojalá haya aprendido con varios tropiezos, ya ni quiero usar tacones para no caerme otra vez”, mencionó.

Finalmente, la joven aclaró que tiene mucho camino por recorrer y sabe que no está exenta de cometer algún error, sobre todo por su falta de experiencia en la vida.

“Yo tengo 20 años, la gente a los 20 años está entrando a la universidad o está apenas escogiendo su carrera, yo llevo cantando desde los 8 años, lo único que pasa es que a ustedes los ven sus vecinos y a sus amigos, y a mí me critica todo el mundo”, concluyó.