Danna revela que se enamoró de una mujer en España

Danna rompe con los tabúes y habla abiertamente del sexo en su nuevo disco

"Este álbum fue la primera vez que hice las paces, es una manera de liberarme y de madurar. Drenamos todos estos demonios internos, traumas y depresión en la fiesta; fueron muchos procesos en mi vida, he sido muy tóxica", declaró.

Danna Paola se lastimó una rodilla durante uno de sus shows. (Getty Images)

Además, Danna habló del tema Atari, una canción en donde ella pudo hablar a su manera sobre el sexo y eliminar los tabúes que por años ha cargado y trata de empoderar a las mujeres a demostrarlo sin pena al qué dirán.



"El sexo es un tabú, pero para mí es un acto espiritual y un acto poético. Soy un adulto, porque la gente aún sigue con el 'ya no es la niña linda'. No, me gusta cog*r, v*rga. Exploro esa seguridad conmigo, la sexualidad de la mujer que está super mal vista, super machista", continuó.