¿Paola Rojas y Montserrat Oliver tuvieron un romance? Ellas lo aclaran

Paola Rojas y Montserrat Oliver aclaran si tuvieron un romance

“Un día platicando con Marcelo, mi novio, me dice algo así como ‘qué guapa’. Le hice una de esas preguntas que no tienen buena salida, le dije ‘¿quién se te hace guapísima?’. Él me decía ‘tú’, le digo ‘¿ya en serio? Dime alguien’. Me dice, ‘Montserrat Oliver’”.

Paola Rojas y Marcelo Imposti hablan por primera vez de su relación y los planes que tienen juntos. (ANDREA TEJEDA K.)

Paola relató que Marcelo conoció a Oliver hace años en un gimnasio, dejándolo impresionado desde entonces, aún así, la periodista tomó con humor sus palabras y reconoció la belleza de Montserrat.

“Cuando llegó a vivir acá, te veía en el gimnasio en Polanco y no se le olvida. Con eso tuvo y le dije ‘si es Montse no hay problema, estás autorizado, pero yo también’”, declaró entre risas.



Tras hacer esa declaración, Paola Rojas desencadenó especulaciones: “Montse causa impacto y hasta un chisme nos hicieron y queremos aclarar… Con eso se armó un chisme de que si los tres, que ya estamos felices los cuatro”.