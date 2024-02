Paola Rojas acepta, aunque le duelen, los límites que le pone uno de sus hijos

Paola Rojas acepta los límites que le pone uno de sus hijos

A pesar de que la situación resulta dolorosa para la periodista de 47 años, como lo sería para cualquier mamá, Paola Rojas acepta los límites que le puso su hijo Paulo y así lo reveló en el programa Netas Divinas, recientemente.

“Mi hijo me pide que por favor no vaya. Al principio lo hacía de maneras muy sutiles y con lo que le alcanzaba de creatividad, que es mucha, pero evitaba que yo fuera a sus entrenamientos o a sus partidos de futbol, hasta que un día lo hablamos claramente y me pidió que por favor no fuera”, contó Paola en el talk show de Unicable.