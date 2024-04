Paola Rojas revela cómo se encuentra tras ser diagnosticada con una bacteria

Paola Rojas habla sobre su estado de salud

"Me desperté y me di cuenta de que ya me sentía mejor, que ya me dolía menos la cabeza, que me dolía menos el cuerpo, me sentía mejor. Empecé el día muy contenta porque ya estoy notando mejoría con el tratamiento, qué bendición”.

Paola Rojas precisó que tuvo una notable mejoría y eso cambió su estado de ánimo, pero que al mismo tiempo comenzó a “quejarse” por todos los eventos y compromisos a los no pudo ir debido a la enfermedad.

“Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad. Hacía cuentas y decía ‘Ya me salió carísimo enfermarme’, me perdí el fiestón de unos vecinos, me perdí el concierto de Madonna, ahí fue dónde me atoré mucho en las quejas y, de pronto, me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja, me dieron ganas de alejarme de esta persona”.

Paola Rojas (HILDELIZA LOZANO GARDUÑO)

Sin embargo, la comunicadora cambió su forma de pensar, agradeciendo por todas “las bendiciones” que sí tiene, entre ellas el poder pasar tiempo con sus hijos, Leonardo y Paulo. “Me di la orden de poner la atención en todo lo que sí tengo y sí me hace sonreír. Ya cuando empecé a enlistar las cosas que me hacen sonreír y a agradecer, incluso, las bendiciones que me ha traído este breve confinamiento, cambió todo. Sentí el cambio de energía de inmediato”, compartió.