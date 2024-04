Erika Buenfil revela el secreto detrás de su pérdida de peso

Erika Buenfil habla del problema que le impedía bajar de peso

“Fue un tema, y eso lo doy como consejo, de pronto uno se estanca, y entonces mi productora, mi hermana, o gente me decía ‘¿por qué no te haces un estudio hormonal?’, y yo ‘pero estoy bien’, y estaba bien, yo no tengo la mitad de la tiroides, pero me hice un estudio hormonal y me hice un estudio de sangre”, contó en entrevista para el programa Hoy.

Etika Buenfil (Agencia México)

Erika Buenfil recalcó que fue gracias a esta decisión que su vida cambió para bien.



“Estaba tomando más hormonas de la que necesitaba, tanto para la tiroides, como para lo que le pase al reemplazo hormonal, que no lo necesitaba, ya empezaron a reaccionar las dietas, y eso me tiene muy contenta, porque no reaccionaban las dietas porque estaba tomando hormona de más”, aclaró.