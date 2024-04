Sofía Vergara confirma relación con Justin Saliman con sexy declaración de amor

La vida sigue para Sofía Vergara

A principios de este año, Sofía Vergara aceptó que estaba abierta a “divertirse y conocer gente” y cuando se le preguntó si había estado usando alguna aplicación de citas en su intento por encontrar el amor, la actriz colombiana de 51 años dijo el periódico Daily Mail: “¡No, ojalá! Soy mala con la tecnología, así que estoy segura de que haría clic en las aplicaciones equivocadas. Estoy abierta a divertirme y conocer gente”.

En aquel momento, Sofía aseguró que no sentía la necesidad de tener un nuevo esposo pero se dijo abierta a conocer a alguien nuevo. “¿Necesito un marido? No, no necesito un marido, lo quiero. Ni siquiera tiene que ser un marido. Una pareja”, señaló.

Sofía Vergara se da una nueva oportunidad en el amor (Instagram)

En 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio mediante un comunicado conjunto. La ex pareja dijo en ese momento:

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto por nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, escribió la ex pareja.