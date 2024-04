Angélica Vale revela el método al que se sometió para perder peso

Angélica Vale revela lo que hizo para perder 30 kilos de peso

“Yo sé que muchas mujeres en su casa les gustaría que les dijera ‘fue tal pastilla, y en dos semanas vas a estar así’, pero no existe. Me tardé como un año tres meses, y es balancear, porque no dejé de comer nada, hacer ejercicio, y sí me ayudó una endocrinóloga”, explicó durante la presentación del programa Juego de Voces del que estará a cargo como conductora.

Angélica Vale dice que hizo ejercicios y recurrió a una endocrinóloga. (Instagram/angelicavalelaoriginal)

Angélica Vale no habla de Kalimba

Al preguntarle acerca de la situación legal por la que atraviesa Kalimba, su compañero del musical Vaselina, acusado de acoso sexual, dijo:

“No, no voy a hablar de eso, la verdad es no sé, no estoy ahí, no sé qué está pasando, no estoy bien enterada del chisme, y si no sé, ¿para qué abro la boca y para qué la riego?”, apuntó.

Sin embargo, de quien sí quiso hablar es de Ricky Martin, con quien ha presumido una excelente relación de amistad desde que eran adolescentes, pues trabajó con ella en las obras Los Tenis Rojos y Mamá ama el rock que produjo su abuela, la fallecida Angélica Ortiz.