Mariana Ochoa cree en la inocencia de Kalimba y duda de Melissa Galindo

Mariana Ochoa duda de Melissa Galindo

“Es mi opinión, yo como mujer defiendo muchísimo ese tema, tampoco quiero que parezca que no me importa o que me burlo de alguien, pero no creo que se deban de revolver temas de dinero, o del tratar de que te maneje una empresa con un tema personal”, explicó.

Mariana Ochoa y Kalimba. (Instagram/marianaochoa)

En este sentido, Mariana Ochoa subrayó: “Yo amo a Kalimba, adoro a Kalimba, conozco y he convivido con Kalimba, sí en su momento en el 2003, cuando nos dividimos la primera vez, pues sí salía al antro, y esto y el otro, pero de eso ya tiene 20 años. Es un hombre súper responsable, súper trabajador, súper disciplinado”.

Finalmente, la artista consideró que el cambio de fecha de la audiencia tiene algo turbio por parte de la defensa de Galindo, esto después de que las autoridades determinaron que será hasta el próximo 17 de abril en punto de las 10 de la mañana cuando Kalimba y Melissa se vean cara a cara con la ley de por medio.

M'Balia Marichal, Mariana Ávila, Ari Borovoy, Erika Zaba, Óscar Schwebel, Lidia Ávila y Kalimba Marichal. (Archivo Quién/Instagram.)

“Me sorprendió mucho el cambio de la audiencia porque Kalimba justo tenía su gira en Estados Unidos, y pues no quiero pensar mal, pero casualmente cambian esta audiencia sin motivo alguno. No parece, es (plan con maña), me voy a vengar de ti porque estoy enojada, porque no sé cómo..,, y de alguna manera te quiero hacer daño”, concluyó.

Con información de Agencia México.