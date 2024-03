Cha Eun Woo regresa a México con su gira ‘Mystery Elevator’

K-Dramas en los que actúa Cha Eun Woo

Cha Eun Woo (o Nunu, como lo llaman sus fans de cariño) ha actuado en distintos K-Dramas a lo largo de su carrera. Ha interpretado personajes como el chico rico, serio y popular de la escuela en True Beauty o My ID is Gangnam Beauty; pero también fue un profesor en A Good Day to Be a Dog e, incluso, un sacerdote en Island.

En su más reciente proyecto, Wonderful World, da vida a un joven misterioso que busca venganza.

Además, tanto junto a su grupo como de forma individual, Eun Woo es una figura destacada en los programas de variedades de la televisión coreana.