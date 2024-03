Lucero cuenta la verdad del por qué nunca se ha quitado la ropa en escena

"También pensé que si tendría hijos no me gustaría que me vieran así, es cosa mía y muy particular, respeto a quien hace escenas fuertes, no hay escenas fáciles, tampoco las escenas de llorar son fáciles" apuntó la actriz.

Lucero (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Lucero revela por qué no bebe alcohol

En la misma transmisión otro de los internautas le preguntó por qué no le gusta beber alcohol y ella también habló claramente al respecto.

“No soy tan fanática, no tomo mucho. Antes tomaba mucho menos, duré años sin tomar una gota de alcohol, yo era abstenida total. No me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, explicó.

Dijo que optó por no beber quizá para no desviar los objetivos de su profesión. En ese sentido, Lucero pudo referirse al hecho de evitar caer en adicciones como le ha ocurrido a otros intérpretes que a la larga pierden todo.

Yo no sé si tenía que ver con que yo decía: ‘Quiero hacer una carrera increíble, quiero tener larga duración, yo quiero prepararme, quiero estar en mis cinco sentidos, quiero vivir mi vida, no quiero pasar dormida, adormilada y atontejada”, comentó a las miles de personas que para ese momento estaban conectadas interactuando con ella.