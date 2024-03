Lucero cuenta la verdadera razón por la que no bebió alcohol durante años

Lucero prefirió su carrera a caer en adicciones como el alcohol

“Yo no sé si tenía que ver con que yo decía: ‘Quiero hacer una carrera increíble, quiero tener larga duración, yo quiero prepararme, quiero estar en mis cinco sentidos, quiero vivir mi vida, no quiero pasar dormida, adormilada y atontejada”, comentó a las miles de personas que para ese momento estaban conectadas interactuando con ella.

Lucero. (Grosby Group)

Lucero comentó que no obstante lo normal que suele ser beber alcohol, ella nunca se sintió atraída por él, ni siquiera viendo a sus papás que sólo eran bebedores sociales.

Sin embargo, ya más grande optó por beber quizá tequila, vino tinto y Aperol, pero siempre con medida.

“En una época me tomaba una copita y después ya me sabía muy fuerte. A veces tomo tequila, otras una bebida combinada, que un Aperol o un Saint Germain. No soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda o, por ejemplo, antes de un show, sobre todo cuando trabajo, no hay forma de que me tome una copita ni de rompope", concluyó.