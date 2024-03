Olivia Munn tuvo una doble mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama

Así fue el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama de Olivia Munn

“Me diagnosticaron cáncer de mama”, escribió la actriz Olivia Munn en su cuenta de Instagram este 13 de marzo. “Espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”, añadió, junto a una serie de imágenes que ilustran parte de lo que ella vivió luego de que una serie de pruebas arrojaron como resultado el diagnóstico de cáncer de mama, razón por la cual se sometió a una doble mastectomía en abril de 2023.

El relato que hizo la actriz sobre cómo descubrió que tenía cáncer de mama habla no sólo de la valentía que tuvo para hacerse las primeras pruebas, enfrentar el diagnóstico y el tratamiento, sino también de contar su historia con el fin de inspirar a más mujeres a tengan en mente la prevención.

En abril de 2023, Olivia Munn se sometió a una doble mastectomía (Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair)

“En febrero de 2023, en un esfuerzo por ser proactiva sobre mi salud, tomé una prueba genética que te revisa 90 diferentes tipos de genes cancerígenos. Obtuve resultados negativos para todos, incluyendo el BRCA (el más conocido gen del cáncer de mama). Mi hermana Sara acababa de salir negativa también. Ese mismo invierno, también tuve una mastografía normal”, contó Olivia. “Dos meses después me diagnosticaron con cáncer de mama”, puntualizó.

“En los últimos diez meses, he tenido cuatro cirugías, he pasado tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, sobre su tratamiento y sobre hormonas de lo que jamás pude haber imaginado”, señaló la actriz.