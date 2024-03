Natalia Lafourcade conmemora el 8M con estreno del video 'María la Curandera'

Natalia Lafourcade estrena 'María la Curandera'

El álbum De Todas Las Flores debutó originalmente en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York con invitados especiales como David Byrne, Omara Portuondo y Jorge Drexler. El álbum fue el primer lanzamiento de Natalia de todo su material original desde su sobresaliente álbum del 2015 Hasta La Raíz:

“Me mantuve muy ocupada visitando todos estos géneros y compositores,” comentó la compositora. “Pero después sentí un llamado interno que pronto se convirtió en una poderosa necesidad. En medio de la pandemia, me di cuenta que me estaba escondiendo de mí misma. Lo cual me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y regresar al estudio de grabación”.

El resultado de esta búsqueda es De Todas Las Flores una deslumbrante y profundamente sofisticada colección de canciones originales que cuentan con las virtudes de composición distintivas de Natalia – las vueltas melódicas inusuales, la poesía conmovedora, la ligereza de su tacto – mientras revelan al mismo tiempo una madurez emocional que da indicios en un nuevo paso en su carrera. De Todas Las Flores fue inspirado por temas de vulnerabilidad, vida y muerte, feminidad, naturaleza, lo místico, amor y desamor.