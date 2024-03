José Ángel Bichir admite que Belinda lo niega y le envía contundente mensaje

José Ángel Bichir envía mensaje a Belinda

“Pero tengo que respetar porque es una mujer y, además, porque hubo ese contrato. Me gustaría revelar verdades, todos los detalles. Ha sido muy complicado porque yo la quiero y ahora encima ella va a regresar con el pasado a sacar lo de este muchacho y todo, por lo menos no tendría por qué criticarme si está haciendo lo mismo”, recalcó.

José Ángel Bichir y Belinda tuvieron un romance. (Instagram/José Ángel Bichir.)

Al respecto de las opiniones de quienes aseguran que solo quiere colgarse de la fama de Beli, José Ángel destacó que se codea con gente mucho más famosa que su exnovia, pero lo que le aflige es saber que ella oculta la relación que tuvieron.

“Ella me niega y sí es muy triste porque no niegas algo que has vivido y algo profundo. Yo no veo a las mujeres como trofeo y yo no creo que sea un trofeo para presumir, es una relación y ya”, puntualizó.

Por último, aprovechó su aparición pública para enviarle un consejo a su reconocida ex novia. “Deja de pensar en lo que van a pensar los demás de mí, vive tu vida, sé feliz, es muy corta tu vida, yo se lo deseo”, expresó.

Con información de Agencia México.