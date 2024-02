Ex novio de Belinda se declara 'Team Nodal' y critica nuevo tema de la cantante

El actor José Ángel Bichir, ex novio de Belinda, criticó el nuevo sencillo de la cantante y se declaró "Team Nodal", luego de que la intérprete de 34 años estrenó el tema Cactus, que se considera una tiradera contra el cantante de regional mexicano.

José Ángel, quien hace un par de años reveló que fue novio de Belinda, pero que ella lo obligó a firmar un contrato de confidencialidad para no hablar de su romance públicamente, ahora reprocha a su famosa ex pareja por no ser discreta sobre su relación con el intérprete de Ya no somos ni seremos.