Sam Smith regresa a México convertido en un emblema de libertad y orgullo

Sam Smith regresa a México al Festival Emblema 2024

Al año siguiente, Sam Smith regresó a la capital del país para filmar el video musical de la canción Omen del dúo electro Disclosure, en la que se presenta una vida nocturna chilanga y futurista, y que tuvo locaciones en distintos puntos de la CDMX, como el legendario Teatro Fru Fru, ubicado en el Centro Histórico.

Sam Smith cumplirá 32 años el fin de semana del Festival Emblema 2024 (Lia Toby/Getty Images for Warner Bros.)

En 2015, Sam se convirtió en un huésped distinguido y consuetudinario de la Ciudad de México ya que además de visitar la capital del país para grabar el video de Omen, en noviembre de ese año formó parte de la lista de estrellas (incluidos Daniel Craig y Monica Bellucci) que recorrieron la alfombra roja de la premier mundial de la película de James Bond, 007 Spectre; para la cual el inglés compuso el tema Writing’s on the wall, que el año siguiente lo hizo merecedor al Oscar a Mejor Canción.

En 2015, Sam Smith triunfó con 'Writing's on the wall', tema que compuso para la película 007 Spectre (John Phillips/Getty Images)

En dicha ocasión, el cantante mencionó a su llegada al Auditorio Nacional cuánto le gustaba visitar México y eso es algo que ha quedado claro a lo largo de los años. Ya que en cada ocasión, Sam ha tenido un trato siempre amable con sus fans, quienes hacen guardia para estar cerca de él, saludarlo y tomarse selfies desde su llegada al aeropuerto, hasta en los alrededores de la zona hotelera de Polanco, donde normalmente se hospeda.

Sam Smith (GARETH CATTERMOLE/Gareth Cattermole/Getty Images)

Más tarde, en julio de 2018, Sam Smith volvió a México como parte del The Thrill of It All Tour y tuvo presentaciones en Monterrey y la Ciudad de México. Ahora, el multipremiado artista será parte del cartel del Festival Emblema, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 17 y 18 de mayo. Esto, abre la posibilidad de que el cantante celebre su cumpleaños 32 en el país, ya que el domingo 19 de mayo es su cumpleaños.