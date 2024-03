Danna Paola reflexiona sobre la importancia de la salud

“Todo esto me está sirviendo mucho para re-analizar y revalorar lo importante que es la salud”, agregó Danna Paola en el texto que acompañó al carrusel de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram. “Sin ella, no hay nada. No somos NADA”, enfatizó.

“Y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí. Eso no está bien. Toca parar, toca cuidar al templo, pa’ brillar bonito. LXS AMO”, concluyó.