Familia de Enrique Peña Nieto está de luto, muere ser importante para sus hijos

Hijos de Enrique Peña Nieto despiden a su nana

“Bien por ti, Paulina. Ese agradecimiento y amor por tu nana no tiene precio y, sobre todo, lo que significa para ella”, se lee en uno de los comentarios. La hija de Peña Nieto resaltó, en otro momento, que Beatriz “siempre será familia”.

Beatriz con los hijos de Peña Nieto. (Instagram)

Tras la muerte de Mónica Pretelini, su nana Beatriz y doña María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, abuela paterna, ayudaron a Enrique Peña en la crianza de sus hijos. En diciembre pasado, Paulina publicó una foto con ella con la tierna dedicatoria: “Te amo, abuela”.

La muerte de Beatriz es una de las partidas más dolorosas para los hijos del exmandatario de México luego del fallecimiento de su mamá, Mónica Pretelini, del cual Paulina platicó por primera vez en 2020, pues cabe recordar que una de las imágenes más recordadas del velorio de Pretelini Sáenz la protagoniza ella cuando, siendo una niña de 11 años, entra a la Catedral de Toluca con la urna de las cenizas de su mamá en brazos.

La tragedia golpeó a la familia Peña-Pretelini cuando en enero de 2007, Mónica falleció de un paro respiratorio. Peña Nieto tenía 44 años de edad, Paulina, Alejandro y Nicole quedaron con las edades de 11 años, nueve y siete. (Archivo Quién)

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, dijo la joven de entonces 24 años con una ligera sonrisa en la cara sobre el tema que nunca había tocado públicamente.

“Obviamente, hay días que los extrañas más de lo normal, pero pues siempre creo que están ahí y tienen alguna manera de enseñar que están contigo. Entonces, un día a la vez”, añadió Paulina para concluir su respuesta respecto a lo que significa la ausencia de su mamá en su vida.