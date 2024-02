Ex novia de Cristian Castro rompe el silencio tras terminar su relación

Mariela Sánchez rompe el silencio tras terminar su relación con Cristian Castro

“No, no estoy bien, no quiero hablar hoy, vengo muerta, sin dormir una noche y dos vuelos, así que… no quiero hablar del tema, de nada, la verdad yo no estoy bien, o sea, no”, dijo Sánchez al reportero que la captó en el aeropuerto.

Cristian Castro y Mariela Sánchez (Instagram)

Ante el comentario sobre que su rompimiento provocó gran impacto, la argentina replicó: “Sí, yo también me sorprendí… pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos”.

Pero al escuchar que la gente tiene interés de conocer su versión de los hechos, Mariela únicamente dijo: “Es que yo no tengo qué hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más, ¿a quién le puede importar mi vida?, tengo una vida normal yo, soy una chica grande, tengo 42 años y tengo un negocio, y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él nada más”.

Cristian Castro está muy enamorado. (Instagram)

Reiterando que no brindará declaraciones sobre su famoso ex, Sánchez escuchó los comentarios sobre sus planes de boda y dijo: “Sí, pero bueno, no sucedió, es simple, no hay otra historia. No estoy desilusionada, estoy triste, la verdad”.

Dejando en claro que su vida sigue como lo era antes de conocer a Cristian Castro , la argentina aclaró que no fue fácil abandonar su país para apoyar al cantante en sus proyectos. “Sí, no era fácil, pero bueno, ya estoy grande también, así que puede pasar de todo”, declaró.