Bárbara Mori reacciona al libro de Sergio Mayer, quien le dedica un capítulo

¿Bárbara Mori leerá el libro de Sergio Mayer?

“¿Seguimos hablando de Sergio?... ¡ah!, no sabía que había escrito un libro, ¡ah!, muy bien”. Y al indicarle que la incluyó a ella en el texto, Mori sólo expresó: “ah, pues que muchas gracias, señor Mayer”.

Sobre si piensa leer el mencionado texto, Bárbara expuso: “Pues la verdad, ¿cómo no?, habría qué apoyarlo, no, con mucho gusto, no sabía ni que había escrito un libro, pero… ¿cómo se llama el libro?... bueno ya lo comentaremos más adelante”.

Sergio Mayer (Agencia México.)

A su vez, la artista originaria de Montevideo, Uruguay, externó su deseo por lanzar a la venta un documento de su propia autoría. “Lo he pensado muchas veces, no sé si de mi vida, pero tal vez de los aprendizajes que he tenido”, subrayó.

Previo a estas declaraciones, Bárbara Mori no ocultó su regocijo por los próximos proyectos de su hijo Sergio Mayer Mori y destacó que siempre lo ha apoyado en sus proyectos.

“Sí, he estado ahí en las buenas y en las malas, entonces he visto de todo. Es toda su vena artística, su don, porque para mí tiene un don, musicalmente hablando, y está en un momento muy consciente de su vida y eso va a hacer que el concierto tenga, sea… algo cabr*n”, manifestó sobre la próxima presentación que tendrá el cantante en el El Cantoral.

Con información de Agencia México.