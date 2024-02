JLo revela lo difícil que fue caminar en su boda por un detalle en su vestido

Jennifer Lopez usó un vestido de una de sus película para su boda con Ben Affleck

En julio de 2022, luego de casarse con Ben Affleck en Las Vegas, Jennifer Lopez compartió que uno de los dos vestidos de novia que usó era “de una película antigua”. “He tenido este vestido durante tantos años, y lo he estado guardando, guardando, guardando, y ahora lo usaré el día de mi boda”, escribió en su boletín On the JLo.

JLo y Ben Affleck (Instagram/JLo)

A raíz de esa declaración, internautas especularon que se trataba de una pieza que utilizó para las fotografías que derivaron en el póster de la cinta Jersey Girl de 2004, la cual estelarizó con el actor.

Sin embargo, durante la entrevista con Vogue le preguntaron a ‘La Diva del Bronx’ si era verdad lo que los fanáticos sospechaban, y su respuesta sorprendió.

Jennifer Lopez cuenta detalles de su boda con Ben Affleck en Georgia (Especial/OnTheJLO )

“No, eso no es cierto. Ojalá lo fuera. Me gustaría tener ese vestido, pero no lo tengo. (…) No es de una película. Nunca lo usé en una cinta”, declaró.

JLo explicó que el vestido que vistió estaba en su clóset gracias a una gira de prensa que realizó para Marry me el año previo, en 2021.