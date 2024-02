Ellie Goulding y Caspar Jopling se divorcian tras cuatro años de matrimonio

Ellie Goulding fuera captada junto con el instructor de surf Armando Pérez

Sus declaraciones se produjeron después de que Ellie Goulding fuera captada junto con el instructor de surf costarricense Armando Pérez en su país de origen esta semana.

Ellie Goulding y Caspar Jopling (WPA Pool/Getty Images)

"Cuando Armando no le estaba enseñando a Ellie, no podía quitarle las manos de encima y la acercó para abrazarla y besarla", le dijo una fuente al diario The Sun sobre su viaje a la playa. "Ellie parecía feliz y se reía y bromeaba con él mientras jugaban en el mar".

Mientras tanto, Jopling fue visto sin su anillo de bodas en un paseo en solitario por Londres esta semana, informó el medio.

Ellie Goulding (Dominic Lipinski/Getty Images for Bauer)

Él y la estrella del pop británico se casaron en agosto de 2019 después de comprometerse un año antes. Le dieron la bienvenida a su hijo en mayo de 2021. Según los informes, la pareja comenzó a vivir separada a principios de 2023.