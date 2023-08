VIDEO: Ellie Goulding libra accidente con pirotecnia que pudo ser fatal

Ellie Goulding aclara lo sucedido con la pirotecnia en su show

“La pirotecnia no me golpeó directamente en la cara”, especificó la cantante, quien en la grabación deja ver que sí fue sorprendida por el repentino paso del petardo a escasos centímetros de su cuerpo pero que, por fortuna, no ocasionó nada más que un susto del que se repuso rápidamente para continuar con su presentación.

Ellie Goulding (Dominic Lipinski/Getty Images for Bauer)

“(Mi) cara está intacta”, señaló la intérprete de canciones como Love me like you do (del soundtrack de la película 50 sombras de Grey), Still falling for you e, irónicamente, Burn. “Los amo y gracias”, concluyó Ellie Goulding con su mensaje, luego de que la situación preocupó a sus fans y generó gran conversación en redes sociales y cobertura en los medios.