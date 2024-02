Mejor Elenco de Stunts (Dobles de Acción)

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Indiana Jones and the Dial of Destiny

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

TV

Mejor Actuación de Elenco – Serie de Drama

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

El elenco de Succession (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Mejor Actriz – Serie de Drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Elizabeth Debicki – The Crown

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Mejor Actor – Serie de Drama

Billy Crudup – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Pedro Pascal – The Last of Us