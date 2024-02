Camila Sodi sufre accidente mientras esquiaba en Aspen

Camila Sodi tiene una conmoción cerebral tras accidentarse en la nieve

Esta no es la primera vez que le ocurre algún imprevisto de este tipo. En agosto de 2022, Camila Sodi se instaló en una clínica wellness (de bienestar) en Suiza con el propósito de relajarse antes de incorporarse a un nuevo proyecto.

Camila Sodi se lastimó el cuello y la cabeza mientras esquiaba. (Instagram)

Todo marchaba en calma hasta que la actriz se adentró en un lago para practicar paddle board, el deporte de moda entre las celebrities que consiste en permanecer en el agua sobre una tabla de paddle surf, mantener el equilibrio y remar para desplazarse.

Camila Sodi remaba tranquila hasta que perdió el rumbo y así relató su experiencia. “Chéquense esto, lo hice todo mal. Les quería contar que hice unos amigos aquí, en la cínica, y hay un lago hermoso. Uno de ellos dijo ‘Estaría increíble hacer paddle board ahí’ y yo dije: ‘Ay, claro’”.

Camila Sodi (Instagram/camilasodi_)

“Entonces, me quedé tirada en el paddle board… delicioso, viendo las nubes y de repente como que volteo, regreso y estaba en medio del agua y el agua es enorme. Empecé a remar en medio del lago, llevaba una hora remando y de pronto, se puso súper picado el lago y no llegué a ningún lugar. Entonces, dije: ‘Me voy a bajar’”, platico aquella vez a través de sus Insta Stories.

“Voy a nadar en mi tabla como de Nelson Vargas (pensó) y no me movía y la angustia... Yo estaba sin poder moverme y nadie me escuchaba, yo gritaba ‘Ayúdenme’, y en eso volteo y un amigo que hice aquí en la clínica, vino por mí, me ayudó y salí. Ahora estoy toda quemada, insolada, generé más cortisol de la historia y no me relajé”, contó entre risas.

Hasta el momento se desconoce cómo evoluciona su salud del accidente que sufrió al esquiar.