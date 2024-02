Bad Bunny ‘cede el trono’; asegura que Peso Pluma arrasa en la música

Al hablar sobre lo que él considera que ha sido la razón para que su música conecte con el público, Bad Bunny destacó que es por ser un artista honesto.

“Parte de por qué me he ganado a los fans es porque soy honesto, ya sea a través de canciones sobre joder, sexo, amor, tristeza o Puerto Rico. No quiero ser alguien que no soy, y lo reflejo en cómo me presento en las calles, en las redes sociales y en mis entrevistas. No estoy siendo falso. Creo que la gente, sin importar el idioma que hable, puede sentirlo”, subrayó.

Bad Bunny platicó con Benicio del Toro para la revista Interview (Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld)

Bad Bunny asegura que Peso Pluma arrasa en la música

Durante la entrevista con Benicio del Toro, el puertorriqueño Bad Bunny reveló que siente una gran admiración por los corridos tumbados.

“No sé si estás al tanto de lo que está pasando con los artistas mexicanos que cantan corridos tumbados, Peso Pluma y una nueva ola de jóvenes que están tomando la música regional mexicana y transformándola en algo moderno y actual. Están arrasando en el mundo. La música mexicana vuelve a ser popular de una manera realmente genial”, expresó el intérprete de Me porto bonito.